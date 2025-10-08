Des manifestants propalestiniens défilent dans les rues de la capitale colombienne Bogota, non loin de l'ambassade des Etats-Unis, lors du 2e anniversaire du massacre du 7-Octobre en Israël par des combattants du Hamas, qui a ensuite déclenché la guerre à Gaza. IMAGES
Manifestation propalestinienne en Colombie au 2e anniversaire du 7-Octobre
