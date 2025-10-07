Des Israéliens se rendent sur le site du festival Nova, en bordure de la bande de Gaza, pour commémorer les deux ans du 7 octobre 2023. Des membres armés du Hamas y ont tué plus de 370 personnes et pris des dizaines d'otages lors de leur attaque surprise contre Israël. IMAGES
Israël commémore les 2 ans de l'attaque du 7-octobre sur le site du festival Nova
