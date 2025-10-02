 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 054,27
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour octobre
information fournie par Amundi 02/10/2025 à 10:11

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.

Au programme :

- Les droits de douane pourraient encore ralentir la croissance dans les mois à venir.
- La Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte de baisser davantage ses taux à mesure que le marché du travail s'assouplit.
- La Banque centrale européenne semble mieux maîtriser l'inflation.
- Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine persistent, mais une escalade majeure est peu probable.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank