Point marchés – Les 4 thématiques clés pour octobre

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Les
droits de douane
pourraient encore ralentir la croissance dans les mois à venir.
- La Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte de baisser davantage ses taux à mesure que le marché du travail s'assouplit.
- La Banque centrale européenne semble mieux maîtriser l'inflation.
- Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine persistent, mais une escalade majeure est peu probable.
