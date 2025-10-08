"Si les uns et les autres ne sont pas capables de faire preuve de dépassement ajourd'hui dans la situation dans laquelle nous vivons, c'est qu'ils ne sont pas des responsables politiques à la hauteur du moment" estime le président du groupe Le groupe Liot Laurent Panifous après sa rencontre avec le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. IMAGES
Le groupe Liot reçu par Lecornu à Matignon
