Des Gazaouis partagaient mardi leurs points de vue alors qu'Israël commémorait le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023, dans un contexte de tenue de négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien en Egypte.
Des habitants de la bande de Gaza réagissent à l'anniversaire du 7-Octobre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro