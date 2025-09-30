 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Madagascar : la contestation s’intensifie, les jeunes dénoncent un pouvoir "qui les bâillonne"

information fournie par AFP Video 30/09/2025 à 17:59

Des centaines de manifestants malgaches se sont rassemblés mardi dans la capitale Antananarivo pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, qui avait annoncé la veille le renvoi de son gouvernement.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Electronic Arts racheté pour 55 milliards : l'Arabie saoudite et Jared Kushner aux manettes

information fournie par France 24 10:55
2

Trump présente un plan de paix pour Gaza approuvé par Israël

information fournie par AFP Video 11:34
3

Plan de Trump pour Gaza: "Leurre de la paix?"

information fournie par France 24 07:51
4

Le lundi c'est private equity : pourquoi parle-t-on d'actifs illiquides

information fournie par Boursorama 08:00
5

"Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump

information fournie par AFP Video 11:11
6

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 26 morts et une trentaine de disparus

information fournie par AFP 14:08
7

Fashion Week : Jane Fonda, Eva Longoria et Kendall Jenner défilent pour l'Oréal

information fournie par AFP Video 13:34
8

Anne-Sophie Alsif : "Aujourd'hui, c'est la crise politique qui crée les difficultés économiques en France !"

information fournie par Ecorama 14:05
1

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
2

Découvrez le plan stratégique Horizon 2028 et les perspectives de Metavisio

information fournie par Boursorama 25 sept.
3

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

Top 5 IA du 24/09/2025

information fournie par Libertify 25 sept.
5

Top 5 IA du 23/09/2025

information fournie par Libertify 24 sept.
6

Record des indices boursiers : qu’est-ce qui peut gâcher la fête ?

information fournie par Ecorama 24 sept.
7

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
8

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank