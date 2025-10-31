 Aller au contenu principal
Tech : Néo, le robot qui ressemble à l’homme mais qui n’est pas prêt de le remplacer

information fournie par France 24 31/10/2025 à 16:47

Neo, la société norvégienne 1X Technologies, soutenue par OpenAI, promet le premier véritable humanoïde domestique. Haut de 1,67 mètre, élégant et étonnamment fluide, Neo sait marcher, ranger, saisir des objets ou se recharger tout seul. Mais derrière cette prouesse technologique se cache une réalité bien moins autonome : la plupart de ses gestes sont en fait pilotés à distance par un humain en réalité virtuelle.

L'offre BoursoBank