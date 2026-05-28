TBSO lance une augmentation de capital

information fournie par Boursorama • 28/05/2026 à 12:00

Sur le plateau de Ça bouge sur les marchés, Eric Larchevêque, cofondateur de TBSO, revient sur le lancement de l'augmentation de capital de la société. Fondée en 2025, TBSO développe un écosystème mêlant IA et fintech dédié aux entrepreneurs et aux investisseurs.

Le dirigeant détaille les objectifs de cette opération, ses modalités et les ambitions de développement du groupe.

L'opération porte sur un montant maximum de 8 millions d'euros, avec un prix de souscription fixé à 2,70 euros par action. La période de souscription est ouverte jusqu'au 10 juin 2026.

Vidéo sponsorisée.