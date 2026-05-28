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TBSO lance une augmentation de capital

information fournie par Boursorama 28/05/2026 à 12:00

Sur le plateau de Ça bouge sur les marchés, Eric Larchevêque, cofondateur de TBSO, revient sur le lancement de l'augmentation de capital de la société. Fondée en 2025, TBSO développe un écosystème mêlant IA et fintech dédié aux entrepreneurs et aux investisseurs.

Le dirigeant détaille les objectifs de cette opération, ses modalités et les ambitions de développement du groupe.

L'opération porte sur un montant maximum de 8 millions d'euros, avec un prix de souscription fixé à 2,70 euros par action. La période de souscription est ouverte jusqu'au 10 juin 2026.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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2 commentaires

  • 28 mai 14:05

    Aussi complexe et donc inutile comme les cryptomonnaies

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