L'Union européenne ne peut accepter une "menace d'interférence" dans sa vie politique, estime le président du Conseil européen, Antonio Costa, après la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine qui s'en prend vivement aux Européens. "Ce qu'on ne peut pas accepter c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe", déclare-t-il lors d'une intervention à l'Institut Jacques Delors. "Les Etats-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis", insiste-t-il. SONORE
Stratégie de sécurité américaine: l'Europe ne peut accepter une "menace d'interférence"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro