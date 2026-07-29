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Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: Eurostoxx50, S&P500, NASDAQ, Gecina, Vinci, SES Global, Air Liquide

information fournie par SG Bourse 29/07/2026 à 17:23

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Mathieu Lebrun des Publications Agora, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, le NASDAQ et Gecina
Nouvelle émission : Trader sur un plateau
Le coup de cœur des traders sur Vinci, SES Global et Air Liquide
Le quiz sur les marchés asiatiques

Emission enregistrée le 29 juillet 2026.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

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Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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