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La DJ Barbara Butch va porter plainte contre LFI
information fournie par AFP 23/07/2026 à 19:35
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La DJ Barbara Butch pose le 5 mars 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

La DJ Barbara Butch pose le 5 mars 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Cinq jours après l'interruption de son concert à Grenoble, la DJ Barbara Butch va déposer plusieurs plaintes, notamment pour provocation à la haine et à la violence, contre La France insoumise, parti sous le feu des critiques d'une immense majorité de la classe politique.

"Le débat est une liberté ; la violence est une infraction", a tancé son avocate Audrey Msellati en annonçant jeudi à l'AFP le dépôt de plaintes, à Grenoble et Paris, visant "notamment le mouvement de La France insoumise, certains de ses élus et représentants locaux".

"Le média d'extrême droite Omerta et l'essayiste (d'extrême droite multicondamné, notamment pour propos antisémites) Alain Soral" seront également visés, a-t-elle précisé.

L'avocate reproche à Omerta sa Une récente où Barbara Butch apparaît aux côtés notamment du député LFI Raphaël Arnault et du pédocriminel américain Jeffrey Epstein, montage accompagné du titre "Occident dégénéré, jusqu'où iront-ils ?"

Alain Soral fera quant à lui l'objet d'une plainte pour injure publique aggravée, après un commentaire sur X, selon Me Msellati.

"Mon client assume pleinement son propos sur Mme Barbara Butch", a réagi auprès de l'AFP son conseil, Renaud de l'Aigle.

"Notre média ne saurait être qualifié de média d'extrême droite", a réagi de son côté Omerta sur X, assurant avoir "exclusivement" émis des "critiques" à l'égard de la prestation de Barbara Butch au spectacle d'ouverture des JO-2024 de Paris.

Samedi soir, à Grenoble, le concert de l'artiste juive de 45 ans avait été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes en raison d'une action de militants propalestiniens et LFI. Ils répondaient à un appel au boycott lancé notamment par la section iséroise des Insoumis.

Allan Brunon, élu Insoumis à la mairie de Grenoble, qui a participé à la manifestation, est de son côté victime d'une "virulente campagne de cyberharcèlement, accompagnée de nombreuses injures, notamment à caractère raciste", a dénoncé son avocat Rafik Chekkat sur X, en annonçant avoir "saisi l'autorité judiciaire".

Sollicitée par l'AFP, la direction de LFI n'a pas commenté l'affaire à ce stade. Mais face aux vives critiques visant depuis plusieurs jours son mouvement, Mathilde Panot, avait reconnu mercredi que le tract distribué par des militants Insoumis était "mauvais", condamnant insultes et jets de projectiles, mais assurant: "il n'y a pas d'antisémitisme dans nos rangs".

LFI "ferait mieux de reconnaître (…) que c'est une faute gravissime qui a été commise", a estimé le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal.

"Violence inouïe"

Barbara Butch, figure des nuits parisiennes LGBTQ+, dit avoir "reçu des projectiles sur la scène, sur les platines". "C'était d'une violence inouïe."

Les militants lui reprochaient sa participation, en 2025, à un événement organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël et la signature d'une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan, qui visait à "lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme", contestée et retirée depuis.

"La liberté de critiquer n’emporte pas celle d'empêcher autrui, par la force ou par la peur, de travailler", a tonné l'avocate de la DJ, déjà victime d'un cyberharcèlement mêlant grossophobie, lesbophobie et antisémitisme après les JO.

Les différents faits sont "susceptibles de constituer, notamment, les délits de provocation publique à la haine et à la violence, violences aggravées, entrave à la liberté de création artistique, cyberharcèlement aggravé, diffamation et injure publiques aggravées", a-t-elle indiqué. Mais ces chefs ne s'appliqueront pas à tous les acteurs visés.

La Licra a annoncé sur X déposer plainte aux côtés de Barbara Butch.

Mardi, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour "délit d'entrave concertée aux libertés".

"Rétablir un dancefloor"

L'artiste a été reçue mercredi par la ministre de la Culture, Catherine Pégard, qui lui a affirmé sa volonté de protéger son "intégrité". Elle a également reçu le soutien de plus de 300 personnalités, dont Alain Chabat et Géraldine Nakache, signataires d'une tribune dans Libération, estimant qu'"agresser une DJ juive ne libérera pas la Palestine".

L'artiste se projette déjà vers sa prochaine performance, prévue samedi soir, lors d'un festival dans l'Yonne. "Bien sûr que j'y vais", a-t-elle affirmé sur franceinfo. "On va essayer de rétablir un dancefloor où les gens se mélangent, les gens s'aiment, les gens se rencontrent."

Dans un communiqué publié jeudi, Antoine Armand, maire macroniste d'Annecy, a invité "Barbara Butch à se produire dans sa ville" et incité "tous ses collègues maires à faire la même démarche".

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13 commentaires

  • 24 juillet 13:56

    micado : donc cette commune à bien mis en place cette mesure et vous êtes sur place pour connaîre la suite

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