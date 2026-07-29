À deux heures de vol des plages de Bali, dans l'île indonésienne de Sumba, des hommes et des femmes sont esclaves, de la naissance à la mort, de génération en génération. Ils travaillent pour leurs maîtres sans être payés, se transmettent en héritage, sont parfois brutalisés, pour les femmes violées.
En Indonésie, dans l'île aux esclaves à quelques heures de Bali
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro