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En Indonésie, dans l'île aux esclaves à quelques heures de Bali

information fournie par AFP Video 29/07/2026 à 20:03

À deux heures de vol des plages de Bali, dans l'île indonésienne de Sumba, des hommes et des femmes sont esclaves, de la naissance à la mort, de génération en génération. Ils travaillent pour leurs maîtres sans être payés, se transmettent en héritage, sont parfois brutalisés, pour les femmes violées.

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