Tokyo a enregistré mercredi le plus grand nombre d'hospitalisations en une seule journée liées à la chaleur depuis 2010, ont annoncé jeudi les services d'urgence.
Chaleur extrême à Tokyo
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