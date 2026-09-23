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Les relations avec Paris "n'ont jamais été difficiles", dit le chef de la diplomatie togolaise

information fournie par France 24 23/09/2026 à 15:53

Dans un entretien accordé à France 24 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, assure que les relations "n'ont jamais été difficiles" entre la France et le Togo, pays où France 24 et RFI sont suspendus. Il appelle aussi à ne pas isoler les pays de l'Alliance des États du Sahel.

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