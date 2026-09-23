Un tueur en série est-il en train de sévir en Afrique du Sud ? En 2 mois, 9 femmes ont été tuées.
Leurs corps partiellement dénudés et mutilés, sont à chaque fois retrouvés à Kempton Park, près de Johannesbourg.
En début de semaine, 2 personnes ont été arrêtées et inculpées.
Meurtres en série en Afrique du Sud
Un tueur en série est-il en train de sévir en Afrique du Sud ? En 2 mois, 9 femmes ont été tuées.
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