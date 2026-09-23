Les images montrent la houle au large d’Acapulco alors que l’ouragan Polo longe la côte pacifique mexicaine. L’ouragan, qui ne devait pas toucher terre, a été rétrogradé en catégorie 4 après avoir atteint la catégorie 5, la plus élevée. IMAGES
Houle à Acapulco alors que l’ouragan Polo longe la côte pacifique mexicaine
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