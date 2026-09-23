Livres, médailles, magnets ou encore des tasses, t-shirts et chapelets : A Metz, les produits dérivés à l'effigie du Pape Léon XIV ont envahi les rayons des commerçants qui sentent monter "l'effervescence" avant la venue du souverain pontif.
Metz se prépare à accueillir Léon XIV
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