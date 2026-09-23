Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que son pays était prêt à accepter un cessez-le-feu concernant les sites énergétiques russes si Moscou faisait de même en Ukraine, à l'issue d'une rencontre avec le président américain Donald Trump à l'ONU à New York.
Kiev est "prêt" à un cessez-le-feu énergétique si la Russie fait de même, dit Zelensky
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