La Climate Week se déroule à New York en parallèle de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le thème de cette conférence: "comment poursuivre la réduction des émissions de gaz à effet de serre alors que nos sociétés réclament toujours plus d'énergie pour alimenter l'IA?" Alors que la crise des carburants se poursuit, le Président français a d'ailleurs réclamé le report de la règlementation européenne réclamant aux producteurs d'hydrocarbures de réduire leurs émissions de méthane.
Réduire les émissions à l'ère de l'IA et de la crise des carburants, le casse-tête
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