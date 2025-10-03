Faute d'un accord avec Téhéran, le mécanisme de rétablissement des sanctions, dit "snapback", activé le 28 août par le groupe E3 composé de l'Allemagne, la France, et le Royaume-Uni, s'est enclenché. Le "snapback", kézako ? Les explications de Cécile Galluccio.
Snapback : le retour des sanctions contre l'Iran
