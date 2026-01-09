Effondrement d'une décharge aux Philippines : deux morts, des dizaines de disparus

Photo prise le 9 janvier 2026 après l'effondrement la veille d'une décharge à Cebu aux Philippines ( AFP / Alan Tangcawan )

L'effondrement d'une décharge aux Philippines a fait au moins deux morts tandis que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, selon un nouveau bilan fourni vendredi par la municipalité de Cebu, une ville de près d'un million d'habitants où le drame s'est produit la veille.

Une cinquantaine d'ouvriers ont été ensevelis jeudi après-midi lorsqu'une montagne de déchets s'est écroulée sur eux dans cette installation exploitée par une société privée.

"Il y a des signes de vie", a assuré au cours d'une conférence de presse le maire de Cebu, Nestor Archival, ajoutant que les centaines de secouristes déjà sur place seraient rejoints par "500 autres" pour des opérations de recherche qui devraient se poursuivre jusqu'à dimanche.

Un deuxième corps, celui d'un ingénieur de 25 ans, a été découvert, a-t-il par ailleurs annoncé en début de soirée sur sa page Facebook.

Il a souligné que 36 personnes étaient toujours portées disparues, tandis qu'au moins 12 employés de la décharge de Binaliw avaient été hospitalisés.

- "J'ai vu le tas d'ordures s'affaisser" -

Rita Cogay a déclaré à l'AFP qu'elle était sortie boire un verre d'eau quelques instants avant que l'immeuble où elle se trouvait ne s'effondre.

"J'ai cru qu'un hélicoptère s'était écrasé. Mais en me retournant, j'ai vu le tas d'ordures et le bâtiment s'affaisser. J'ai couru me mettre à l'abri", a raconté cette femme de 49 ans.

Elle a elle-même constaté qu'un de ses collègues, qui l'appelait à l'aide, avait pu être extrait des décombres.

Les opérations de secours le 9 janvier 2026, au lendemain de l'effondrement d'une décharge à Cebu, aux Philippines ( AFP / Cheryl Baldicantos )

Les secouristes sont à cet égard limités dans l'utilisation de leur matériel car la moindre étincelle risque d'enflammer le méthane émis par la décharge, a insisté le maire de Cebu.

Des photos aériennes diffusées par la police montrent ce qui ressemble à plusieurs bâtiments aplatis sous le poids des déchets.

Jason Morata, un responsable des relations publiques de la ville, a dit à l'AFP qu'ils abritaient "les bureaux, le service des ressources humaines, l'administration et le personnel d'entretien" de l'entreprise qui gérait la décharge, Prime Integrated Waste Solutions.

- Interrogations -

"Nous prenons en compte plusieurs facteurs. Pour rappel, Cebu a été frappée par deux typhons fin 2025 (...) ainsi que par un tremblement de terre", a-t-il poursuivi.

Selon le site web de l'exploitant, qui n'a pu être joint au téléphone vendredi, "1.000 tonnes de déchets solides municipaux" y étaient traitées chaque jour.

"Nous ne savons pas ce qui a causé l'effondrement, il ne pleuvait pas du tout", a de son côté commenté Marge Parcotello, du département de police de Consolacion, une localité proche des lieux de la tragédie dont "beaucoup de victimes sont originaires".

En juillet 2000, plus de 200 personnes ont été tuées lorsqu'une avalanche d'ordures a enseveli un bidonville de Manille où vivaient plusieurs milliers de personnes.

Cette tragédie, la pire de ce genre dans l'histoire des Philippines, avait suscité l'indignation de l'opinion publique à l'égard des décharges à ciel ouvert.

Une législation visant à mieux réglementer la gestion des déchets avait été votée quelques mois plus tard.