"Nous sommes rentrés en guerre contre Shein et contre le BHV," dit le premier adjoint à la maire de Paris Patrick Bloche lors d'un point-presse, alors qu'une boutique du géant de l'e-commerce ouvrira au sein de l'enseigne malgré une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants.
Shein: la mairie de Paris "en guerre" contre le propriétaire du BHV (adjoint)
