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Shanghai Disneyland fête ses 10 ans

information fournie par AFP Video 18/06/2026 à 12:25

Shanghai Disneyland fête ses 10 ans d'existence. Avec ses 15 millions de visiteurs par an, le parc affiche une belle réussite."Ce n'est que du bonheur partout", confie un visiteur.

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