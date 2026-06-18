Shanghai Disneyland fête ses 10 ans d'existence. Avec ses 15 millions de visiteurs par an, le parc affiche une belle réussite."Ce n'est que du bonheur partout", confie un visiteur.
Shanghai Disneyland fête ses 10 ans
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