Statistiquement, septembre n’a pas bonne réputation sur les marchés boursiers, et ce n’est pas qu’une impression car depuis 1950, c’est en moyenne le pire mois pour les indices américains. Faut-il pour autant s’attendre à une chute systématique chaque année ? Ce schéma pourrait-il être bousculé en 2025 ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 4 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Septembre, mois de tous les dangers pour les marchés ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
