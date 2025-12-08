Un défilé sur l'eau s'est tenu samedi lors de la Dakar Fashion Week au cours duquel des pirogues ont transporté les mannequins et les spectateurs entre Dakar et l'île de Ngor.
Sénégal: un défilé sur l'eau lors de la Dakar Fashion Week
