Nicolas Sarkozy a entamé mercredi, entouré de fidèles admirateurs dans une librairie du 16e arrondissement, fief de la droite parisienne, sa tournée de signatures de son "Journal d'un prisonnier".
Sarkozy entame en terrain conquis sa tournée de signatures
