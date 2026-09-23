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Sanctions américaines : l’Iran menacé de blocus aérien

information fournie par France 24 23/09/2026 à 11:48

Les États-Unis veulent isoler le secteur aérien iranien du reste du monde. Une offensive spectaculaire contre le régime mais dont les premières victimes pourraient être les 93 millions d’Iraniens.

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1 commentaire

  • 13:31

    La cible n'est pas le gouvernement iranien mais le peuple iranien. Le but est de piller le pétrole et détruire le pays. Les iraniens n'ont pas le choix. Soutenir le gouvernement jusqu'à la victoire contre les US et Israel, et là ils pourront envisager des réformes, ou la destruction du pays et la mort pour quelques millions d'entre eux.

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