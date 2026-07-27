Lancé dans l’échappée, le Néerlandais Mathieu van der Poel s’est retrouvé seul avec le maillot jaune Tadej Pogacar avant de résister au retour du peloton. Le Slovène, lui, remporte son cinquième Tour de France.
Tour de France : Mathieu van der Poel remporte une dernière étape de légende
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