A la Une de la presse, ce lundi 27 juillet les réactions aux incendies historiques qui ravagent le sud-ouest de la France et la région de Madrid, en Espagne.
Incendies en France et en Espagne: "Une saison en enfer"
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