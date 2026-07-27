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Incendies en France et en Espagne: "Une saison en enfer"

information fournie par France 24 27/07/2026 à 07:28

A la Une de la presse, ce lundi 27 juillet les réactions aux incendies historiques qui ravagent le sud-ouest de la France et la région de Madrid, en Espagne.

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