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Rwanda : la réintégration des derniers génocidaires, un défi vertigineux

information fournie par France 24 21/04/2026 à 10:43

Trente-deux ans après le génocide contre les Tutsi, le Rwanda s’attelle à son chantier le plus intime : la réintégration des derniers condamnés au cœur des terres qu'ils ont autrefois ensanglantées. Ceux qui franchissent aujourd'hui les portes des prisons sont souvent ceux qui, n'ayant pas bénéficié des remises de peine liées aux aveux des tribunaux Gacaca, achèvent la totalité de leurs trente ans de réclusion. Pour la société rwandaise, le défi est vertigineux : comment transformer ces hommes et ces femmes en citoyens productifs au sein d'une société qui a radicalement changé ? Notre correspondante Aurore Bayoud est allée à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui tentent de retrouver leur place sur la colline.

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