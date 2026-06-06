François Hollande salue une "personnalité qui nous était familière", après l'annonce du décès de Bernadette Chirac à l'âge de 93 ans. "On se souvient d'elle, de son style, de sa façon de s'exprimer, de son authenticité, parfois de sa rugosité quand elle avait des choses à dire, et aussi de l'engagement qui était le sien", affirme l'ancien président de la République, depuis Milhac d'Auberoche, en Dordogne, où il était invité à la Fête de la Rose du Parti socialiste local. SONORE
Bernadette Chirac: une "personnalité qui nous était familière" (François Hollande)
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