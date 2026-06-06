Images d'archives de Bernadette, veuve de l'ancien président Jacques Chirac, alors qu'elle est décédée vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans, a annoncé à l'AFP sa fille Claude Chirac. BERNADETTE CHIRAC
Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans
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