Le pape Léon XIV arrive au Palais royal de Madrid, accueilli par le roi Felipe VI et la reine Letizia. Le pape doit aborder les questions de justice sociale et d’immigration, et prévoit de rencontrer certaines des victimes qui ont souffert d’abus sexuels de la part du clergé catholique. IMAGES
Le pape est accueilli par le roi Felipe VI et la reine Letizia au Palais royal à Madrid
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