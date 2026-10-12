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Russell Brand quitte le tribunal après la sélection du jury dans le cadre de son procès

information fournie par AFP Video 12/10/2026 à 14:28

L'humoriste britannique Russell Brand quitte un tribunal londonien à l'issue de la sélection du jury pour son procès, dans le cadre duquel il doit répondre de plusieurs chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle.

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