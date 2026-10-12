L'humoriste britannique Russell Brand quitte un tribunal londonien à l'issue de la sélection du jury pour son procès, dans le cadre duquel il doit répondre de plusieurs chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle.
Russell Brand quitte le tribunal après la sélection du jury dans le cadre de son procès
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