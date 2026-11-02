La benjamine du dernier Vendée Globe est arrivée en larmes au coeur de la nuit dans le port de Roscoff (Finistère) pour inspecter son Imoca Initiatives Coeur, endommagé peu après le départ dimanche lors d'une collision avec un concurrent.
Route du Rhum: Violette Dorange veut rester en course malgré son accrochage
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