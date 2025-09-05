Aspirateur robot capable de grimper les escaliers et déplacer les encombrants, tondeuse tout terrain ou encore vidéoprojecteur d’extérieur : à l’IFA, le grand rendez-vous annuel de l’électronique qui se tient du 5 au 7 septembre à Berlin, les industriels chinois, apparus pour certains il y a moins de deux ans, sont présents en force. Ni le blocus américain ni les droits de douane de Donald Trump ne semblent entacher ce dynamisme. Si les Américains, plus discrets, continuent d’être présents sur les plateformes, l’Europe arrivera-t-elle à donner le change ?
Rien ne semble pouvoir arrêter les géants chinois de l’électronique
