"Nous avons rappelé notre accord général, large et collectif de censurer tout gouvernement qui serait un gouvernement de grande coalition", déclare le secrétaire national de LFI, Manuel Bompard, après une réunion des forces politiques de gauche, à l'exception du PS.
Réunion de la gauche: LFI censurera "tout gouvernement de grande coalition" (Bompard)
