À Lille, Flunch révolutionne le passage en caisse : plus besoin de scanner son repas ni de faire la queue. Grâce à la technologie “Just Walk Out” signée Amazon, des capteurs détectent automatiquement les plats choisis, et le paiement s'effectue en un clin d'œil en présentant sa carte bancaire à la sortie.
“Just walk out” : plus besoin de scanner ses articles à la caisse
