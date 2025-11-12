Retraites : quelle est la vraie facture de la suspension de la réforme de 2023 ?

information fournie par Ecorama • 12/11/2025 à 14:00

Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à débattre du gel de l’âge légal de départ, le gouvernement dépose un amendement sur les carrières longues, répondant à une demande des socialistes. Mais à quel prix ? L’extension du dispositif pourrait faire exploser la facture : de 100 millions à 300 millions en 2026, et jusqu’à 2 milliards en 2027. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, alerte sur un déficit structurel qui pourrait atteindre 32 milliards d’euros en 2045. Le système par répartition est-il en danger ? Et faudra-t-il tout repenser après 2027 ? Décryptage avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 12 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Bousorama.com