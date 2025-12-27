Des observateurs étrangers des élections arrivent dans la capitale birmane, Naypyidaw, avant le scrutin qui débute dimanche, dans le cadre d’élections fortement restreintes. La junte au pouvoir présente ce vote comme comme une étape vers la réconciliation, près de cinq ans après s'être emparée du pouvoir et avoir déclenché une guerre civile. IMAGES
Élections en Birmanie: des observateurs étrangers arrivent dans la capitale
