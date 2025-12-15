"On a besoin de savoir où le chef de l'Etat veut mener la France. Il faut donc une sortie de l’ambiguïté, du +en même temps+", déclare lors d'une conférence de presse le patron des Républicains Bruno Retailleau concernant l'accord commercial entre l'UE et des pays du Mercosur, en amont d'une semaine cruciale pour sa signature par la Commission européenne. SONORE
Retailleau (LR) appelle Macron à sortir de "l'ambiguïté" sur l'accord UE-Mercosur
