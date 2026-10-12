A la Une de la presse, ce lundi 12 octobre, la victoire, hier, en France, de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate dès le premier tour. La poursuite annoncée de la mobilisation des lycéens. La capitale indienne bouclée ce week-end pour empêcher un rassemblement du Parti du peuple cafard. Une double arrestation, au Liban, qui soulève beaucoup de questions. Et un appel à la grève des femmes, demain.
Répression en Inde: "Les cafards survivent, nous reviendrons"
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