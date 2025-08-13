 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Stanislas de Gramont (Groupe SEB) : "Boursièrement, Seb est une bonne affaire !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 13/08/2025 à 09:00

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre du groupe SEB , Stanislas de Gramont, le directeur général de l'acteur français de l'électroménager, était l'invité de l'émission Ecorama du 25 avril 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

SEB
65,5500 EUR Euronext Paris +0,85%

4 commentaires

  • 22 juillet 18:20

    On va la trouver la pépite à force de creuser. La famille Lescure doit apprécier comme nous de passer de 160 à 73 en deux ans malgré les rachats..
    Pas bien sûr que ce nouveau management soit bien taillé pour cette course. Plein de compétences individuelles ne font pas un esprit de groupe.
    Faut mettre les mains dans le cambouis maintenant….

L'offre BoursoBank