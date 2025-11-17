 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 064,50
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Une édition de Choose France focalisée sur les entreprises tricolores qui investissent en France
information fournie par AFP 17/11/2025 à 21:17

Le sommet Choose France, grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, a mis à l'honneur lundi, pour sa première "édition France", les entreprises tricolores qui choisissent d'investir dans le pays, à hauteur de 30,4 milliards d'euros cette année.

Choose France valorise chaque année les investissements en France d'entreprises étrangères, et la France est cette année pour la sixième fois consécutive pays le plus attractif d'Europe, selon le cabinet EY.

Mais il s'agissait cette fois de saluer, à la maison de la Chimie à Paris et non sous les ors du château de Versailles, les 151 investissements annoncés cette année par des entreprises françaises, pour un total de 30,4 milliards d'euros dont 9,2 milliards d'euros annoncés lors de l'évènement lundi.

Ces derniers concernent surtout des centres de données: champion de la journée, OpCore (groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free) va investir 4 milliards d'euros dans un nouveau "data center" (centre de données) en Seine-et-Marne.

Eclairion investira lui 2,5 milliards d'euros en Moselle, Sesterce 1,5 milliard en Auvergne-Rhône Alpes et Thésée 60 millions d'euros dans les Yvelines, toujours pour des centres de données.

"Dans le monde actuel, chaque entreprise regarde partout pour ses investissements, en UE ou ailleurs", remarque-t-on à Bercy, et "c'est bien de pouvoir féliciter celles qui continuent à investir en France".

- "Mélasse" -

Certains jugent qu'il y a urgence à rassurer des patrons choqués, ces dernières semaines, par l'avalanche de taxes sur les entreprises votées par les députés dans le cadre du budget: 53 milliards d'euros, selon les calculs du Medef.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'y est employé en personne lors d'une table ronde dans l'après-midi, soulignant que certaines de ces taxes "n'auront jamais d'application". La bataille budgétaire n'est de toute façon pas finie et le Sénat pourrait bien détricoter une grande partie de ces taxes.

Alexandre Huard, directeur général de Verso Energy (carburants synthétiques) est optimiste: "les taxes ça va ça vient, et cela ne nous dissuadera pas d'investir pour créer les usines et les emplois de demain", explique-t-il à l'AFP, d'autant que la France "est une terre bénie" pour sa future usine de Rouen, grâce à son électricité bas carbone, qui attire aussi les centres de données.

L'investissement des entreprises est pourtant au plus bas depuis la crise sanitaire, selon le baromètre Bpifrance Le Lab publié mercredi: les chefs d'entreprise sont 39% à souhaiter investir cette année, contre 45% en septembre, tandis qu'au premier semestre, selon la Direction générale des Entreprises, le solde entre ouvertures ou extensions d'usines et fermetures est à peine positif (+9).

Alors que ce Choose France s’achevait lundi soir par un dîner à l'Elysée, en présence notamment du prix Nobel d'économie Philippe Aghion, ou des équipes chargées d'ouvrages des Jeux olympiques ou de restauration de Notre-Dame-de-Paris, symboles de succès français, l'économiste Sylvain Bersinger, du site Bersingéco, est plus amer: "Macron pourra en offrir, des petits fours aux chefs d'entreprise, pour faire oublier sa dissolution et la mélasse dans laquelle le pays patauge depuis".

- "Je ne ferais pas ton métier" -

Pourtant, a souligné Roland Lescure, les chiffres macroéconomiques sont encourageants, avec une croissance inattendue de 0,5% au troisième trimestre. La croissance annuelle devrait ainsi dépasser la prévision de 0,7% pour cette année.

Malgré les attitudes commerciales sans concession des Etats-Unis et de la Chine, M. Lescure entrevoit cependant "un avant et un après" l'affaire de la vente de poupées sexuelles représentant des enfants sur la plateforme asiatique Shein.

Il a constaté depuis "un véritable changement" à Bruxelles et une volonté accrue de réagir face à cette concurrence de la part de ses collègues européens jusqu'à, espère-t-il, une "préférence européenne" à l'avenir.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 27 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 27 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Outre les projets de data centers, les principaux investissements annoncés lundi, qui concernent toutes les régions et toutes les tailles d'entreprises, émanent pour les nouveaux de Sanofi (pharmacie, un milliard d'euros), Holosolis (photovoltaïque, 800 millions) NGE (construction, 400 millions, Elyse Energy (biocarburant, 213 millions), OVH (cloud, 160 millions) et Derichebourg (recyclage, 130 millions).

"La voix des entrepreneurs doit être mieux entendue : on engage tous les jours notre argent avec des horizons probablement plus lointains que ceux des politiques", a lancé en clôture le président du Medef Patrick Martin à Roland Lescure, "et je ne ferais pas le métier que tu fais".

"Ce n'est pas un métier, c'est une expérience!" a rétorqué le ministre sous les rires de l'assistance.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DANONE
78,2600 EUR Euronext Paris -0,36%
DERICHEBOURG
5,9000 EUR Euronext Paris +0,08%
L'OREAL
354,5500 EUR Euronext Paris -1,24%
SAFRAN
305,9000 EUR Euronext Paris +0,49%
SANOFI
89,8900 EUR Euronext Paris +0,33%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:04

    Un bus allemand avec un message anglais
    Quelle soumission

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des migrants tentent de traverser la Manche avec des bateaux de passeurs au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Le Royaume-Uni durcit sa politique d'asile avec une réforme d'ampleur
    information fournie par AFP 17.11.2025 20:28 

    Le gouvernement travailliste britannique a présenté lundi une réforme d'ampleur pour durcir sa politique d'asile, espérant décourager les arrivées irrégulières de migrants sur de petits bateaux qu'il peine à endiguer et qui alimentent la montée de l'extrême droite. ... Lire la suite

  • Une centrale thermique à charbon, à Taean, en Corée du Sud, le 17 novembre 2025 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    A la COP30, la Corée du Sud s'engage vers la sortie du charbon
    information fournie par AFP 17.11.2025 20:27 

    La Corée du Sud s'est engagée lundi à éliminer progressivement les centrales électriques à charbon "sans captage", c'est-dire sans mesures de réduction des émissions, une étape ambitieuse pour un pays qui génère un tiers de son électricité à partir de ce combustible ... Lire la suite

  • Des militants écologistes manifestent devant un site BASF à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, le 17 novembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP 17.11.2025 20:13 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite

  • Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP Video 17.11.2025 20:11 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank