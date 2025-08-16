Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi 15 août en Alaska sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux. Lors d'un point presse, le président américain a parlé d'une réunion "très productive", Vladimir Poutine d'un entretien "constructif", mais en réalité rien n'a filtré immédiatement de leurs trois heures de discussion sur une base militaire de l'Alaska.
REPLAY - Retrouvez le point presse Trump-Poutine après leur rencontre en Alaska
