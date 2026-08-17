Pierre-Antoine Vacheron, DG de Worldline , fournisseur de services de paiement, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la restructuration du groupe, l'augmentation de capital, la sortie de certains marchés, la trajectoire financière de Worldline et les perspectives de redressement opérationnel.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.