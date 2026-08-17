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[REPLAY] Pierre-Antoine Vacheron (Worldline) : "Nous avons mangé notre pain noir et maintenant nous sommes en ordre de bataille pour retrouver la confiance des investisseurs"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 17/08/2026 à 09:00

Pierre-Antoine Vacheron, DG de Worldline , fournisseur de services de paiement, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la restructuration du groupe, l'augmentation de capital, la sortie de certains marchés, la trajectoire financière de Worldline et les perspectives de redressement opérationnel.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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9 commentaires

  • 10:41

    2026 s'annonce mauvais !
    CP et trésorerie / 2 sur le dernier exercice ! Tout va aller mieux ... sic

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