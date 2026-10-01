Dans un entretien accordé à France 24, le chef des Casques bleus, Jean-Pierre Lacroix, assure que les Libanais souhaitent "que nous restions sur le terrain" après la fin de la Finul, prévue le 31 décembre. Il reconnaît qu'après des coupes budgétaires de 25 % dues aux impayés américains, l'ONU est "moins en mesure" de protéger les populations.
Les Libanais souhaitent "que nous restions sur le terrain", affirme le chef des Casques bleus
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