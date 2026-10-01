En Haute-Savoie, la grand-messe annuelle des sapeurs-pompiers s'est ouverte mercredi dans un contexte hautement inflammable en plein bras de fer avec le gouvernement, à l'issue d'un été marqué par des mégafeux record.
Au congrès des pompiers, "alerte" et "souffrance" après un été meurtrier
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