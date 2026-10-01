Les voyageurs chinois ont commencé à envahir les gares et l'aéroport de Pékin alors que le pays entame une semaine de vacances à l'occasion de la Fête nationale, connue sous le nom de "Semaine d'or".
Les voyageurs dans les gares et aéroports pour le début des vacances chinoises
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