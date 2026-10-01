La tour Eiffel s'est illuminée en rose mercredi soir pour lancer Octobre Rose, mois dédié à la prévention, au dépistage et à la mobilisation contre le cancer du sein.
La tour Eiffel s'illumine en rose pour lancer Octobre Rose
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